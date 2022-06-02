Едва прикрыла: Муцениеце в сливочном костюме засветила соблазнительные формы

Актриса покрасовалась в дерзком монохромном наряде. Поклонники уверены, что она дразнит Павла Прилучного.

Агата Муцениеце является актрисой. Она уже давно строит карьеру в кино и успела отметиться на фестивалях и красных дорожках. Зрители знают ее по ролям в картинах «Тобол» и «Честный развод».

А также она долгое время была женой Павла Прилучного. Их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе, но они развелись два года назад.

Ради дочки Мии и сына Тимофея экс-супруги продолжают поддерживать дружеские отношения. Однако недавно Павел уехать отдыхать на Маврикий с новой возлюбленной Зепюр Брутян.

Ходят слухи, что они тайно сыграли свадьбу. А вот Агата долго приходила в себя после развода. Но ее карьера пошла в гору. Ко всему прочему, актриса похудела.

Уже несколько дней она находится на съемках. На этот раз Муцениеце начала свой день с пробежки. Она выбрала монохромный костюм в сливочном цвете с пикантной деталью. Толстовка в укороченном виде позволила ей засветить лиф и пышное декольте. Также артистка похвасталась рельефным прессом.

«Мой любимый монохромный костюмчик», — заявила звезда.

Поклонники осыпали комплиментами Агату. Многие посчитали, что она дразнит Прилучного. «Какая шикарная», «Вот это мама двоих детей», «Крутой стиль», «Просто роскошный животик», «Как вы выглядите — просто песня», «Ох, ну что за чика», «Идеальный лук», — стали писать подписчики.

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