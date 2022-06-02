«Вы мне подходите»: телеканал «Россия 1» покажет мелодраму о поиске счастья в большом городе

Четыре закадычные подруги будут искать ответы на сложные вопросы.

В следующую субботу, 11 июня, телеканал «Россия 1» покажет комедийную мелодраму «Вы мне подходите».

В центре сюжета история врача-анестезиолога Дины, которую в фильме играет Елена Великанова. Дина узнает о неприятном диагнозе, у нее есть всего год, чтобы родить ребенка. Но вот от кого?

На помощь приходят верные подруги. Сложная задача ставит перед ними вопросы, о которых они раньше и не задумывались: а счастливы ли они, готовы ли ради поисков счастья покинуть зону комфорта.

«Сейчас важны позитивные и добрые истории, ну и самое главное — любовь, — отметила исполнительница роли Дины Елена Великанова. — Я считаю, что любить — это тоже работа, этому надо учиться, выстраивать отношения, заботиться о партнере. Многие сейчас одиноки: люди работают на работе, а над собой или над отношениями не хотят — им проще выстраивать разовые свидания. Многие в этом видят свободу, а я — эгоизм».

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