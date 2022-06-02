Продюсер Владимир Киселев высказался об отмене «Новой волны»

Владелец «Русской Медиагруппы», в которую входит телеканал RU.TV и «Русское радио», заявил, что многие артисты просто «дезертировали».

Во время пандемии многие мероприятия пришлось отменить. Даже «Евровидение» в 2020 году не состоялось. Но спустя два года жизнь начала возвращаться в прежнее русло.

В Москве снова проходят фестивали и премии. Однако фестиваль «Новую волну» в Сочи организаторам пришлось отменить из-за политических событий. Об этом они сообщили на днях. Запланированные мероприятия перенесли на следующий год.

Станислав Садальский отметил, что этот фестиваль давно пора освежить. Он считает, что нужно дать дорогу молодым исполнителям, а не устраивать творческие вечера уже известных всем звезд. «Попса в трауре!» — уверен он.

А теперь отмену «Новой волны» прокомментировал Владимир Киселев, владелец телеканала RU.TV и «Русского Радио», входящих в «Русскую Медиагруппу».

«Мы уходить с концертного и фестивального рынков не собираемся, как и дезертировать, в отличие от некоторых маэстро, промоутеров и организаторов с двойным гражданством, забывших, где их родина, не заявивших о своей позиции. А позиция этих композиторов, маэстро и концертных массовиков-затейников, по Фрейду, в их поступках — в дезертирстве, в отказе открыто заявить — со своей они родиной сейчас или нет, в уходе с рынка. Теперь, когда русским людям надо дать хоть какую-то отдушину, придумываются идиотские причины. Вот уж воистину — кто хочет сделать, тот делает, кто не хочет — тот ищет причину», — заявил он сайту Радио «Комсомольская правда».

Напомним, что организаторам конкурса ранее поступило более 10 тысяч заявок от молодых исполнителей, и среди них были отобраны финалисты, которым предстояло побороться за свою победу в Сочи. Председателем жюри этого музыкального события является известный композитор Игорь Крутой.

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