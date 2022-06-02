Публично унизили: Меган Маркл не пустили на балкон к королеве во время парада

Герцогиня Сассекская приехала на праздник в честь юбилея правления королевы. Однако ей пришлось наблюдать за парадом отдельно ото всех.

Меган Маркл когда-то строила карьеру актрисы и даже пережила развод. Но вот уже несколько лет Меган является частью британской королевской семьи.

Она не скрывает, что уже после первого года в статусе герцогини Сассекской ей было тяжело из-за постоянного внимания публики. Это и подтолкнуло пару к тому, чтобы сложить полномочия и уехать в США.

больше по теме Принц Гарри и Меган Маркл впервые прилетели в Великобританию с детьми Герцог и Герцогиня Сассекские приехали с сыном Арчи и дочерью Лилибет на празднование юбилея правления королевы.

Если принц Гарри несколько раз прилетал в Лондон, то его жена с детьми лишь спустя два года оказалась в Великобритании.

Пара неожиданно приехала на празднование 70-летия нахождения на троне Елизаветы II и ее дня рождения. Сама королева отправила за ними машину в аэропорт, но потом стало понятно, что это был жест вежливости.

Когда виновница торжества вышла на балкон, чтобы поприветствовать публику и насладиться парадом, рядом с ней были принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми.

А вот Маркл публично унизили, так как ей пришлось стоять отдельно. Ей выделили место за углом у стены, согласно протоколу. А в это время у герцогини Кембриджской было почетное место рядом с королевой.

Однако Меган выглядела счастливой. Она даже позволила себе наряд с открытыми плечами. Напомним, что вскоре принц Гарри и его жена отметят день рождения дочки Лилибет. Они пригласили и Елизавету II на мероприятие, так как она давно хотела увидеть правнучку. Увидеть фото герцогини Сассекской можно тут.

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