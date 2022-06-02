Сама элегантность: Навка в белоснежных брюках и тунике-кимоно появилась на премьере с Песковым

Супруги впервые за долгое время вышли в свет. Они насладились фильмом «Одна», режиссера Дмитрия Суворова.

Татьяна Навка является знаменитой фигуристкой. Она завоевала множество медалей и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка теперь создает красочные ледовые шоу.

Ее младшая дочка Надежда тоже занимается фигурным катанием и учится в первом классе. А вот старшая наследница Саша Жулина уже занимается своим бизнесом.

В последнее время Навка регулярно гастролировала, но накануне поделилась трогательными фото с наследницами. Также фигуристка впервые за несколько месяцев вышла в свет с мужем Дмитрием Песковым. Они посетили премьеру фильма «Одна».

На ковровой дорожке Татьяна предстала в белых брюках клеш и шелковой блузке. Наряд дополнила туника-кимоно с летним узором. за счет горизонтальный линий силуэт выглядел стройнее. лук завершила сумка цвета сочной травы. Песков предпочел облачиться в черный костюм и голубую рубашку.

«Вчера с удовольствием с мужем посетили премьеру фильма „Одна“, режиссёра Дмитрия Суворова. Наш отечественный фильм, основанный на реальных событиях!» — отметила Навка. «Даже не представляю, как сложно было Ларисе Савицкой, пережить такое… катастрофа, трагедия, отчаяние, страх, одиночество, холод… и невероятное желание выжить! Поздравляю всю команду, работающую над этим проектом, гордость берет за такое качественное кино! Наш кинематограф набирает обороты все больше!» — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы элегантная», «Так гармонично смотритесь», «Как вам идут светлые наряды», «Очень стильно», «Красивая такая», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.