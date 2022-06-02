Пухлая малышка: Наталья Фриске засняла, как крохотная дочка впервые плавает в бассейне

Наталья Фриске является сестрой популярной певицы Жанны Фриске. Она в свое время с ней тоже была солисткой группы «Блестящие». Но со временем Наталья покинула коллектив.

И после смерти сестры она стала работать в салоне красоты. А в этом году родственница звезды стала мамой. Она родила долгожданную дочку Луну.

Так как родители Жанны не могут видеться со своим внуком Платоном, потому что мальчика растит папа Дмитрий Шепелев, они были особенно рады пополнению в семье.

Наталья первый месяц жила у родителей, а теперь перебралась в свою квартиру, но позволяет бабушке и дедушке нянчить внучку. А 2 июня она впервые привела кроху, которой только через неделю исполнится два месяца, на плавание.

В соцсети новоиспеченная мама поделилась кадрами, на которых Луна плескается в воде под присмотром инструктора.

«Наш первый бассейн», — написала она.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что у Фриске очень красивая наследница. «Какая пухлощекая малышка», «Ну что за красотка», «Очень круто! Она будет русалкой», «Ой, что за сладкая девчуля», «Она у вас просто пирожочек сладкий», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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