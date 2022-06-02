Кети Топурия в остромодных джинсах и босоножках предстала с дочкой на природе

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что за последние 20 лет сильно изменилась. Артистка стала мамой не только дочки Оливии, но и сына Адама.

Она смогла похудеть, а ее образы регулярно хвалят стилисты. После неудачного первого брака и скоротечного романа с Гуфом звезда обрела счастье с дипломатом Львом Деньговым.

В последнее время Кети часто гастролировала, но первые дни лета она предпочла провести с семьей. Накануне певица поделилась трогательными кадрами с годовалым сыном.

Подросший Адам гулял в поле с сестрой и прыгал на батуте. А 2 июня артистка запечатлелась в машине. Пока Деньгов был за рулем, она смешила дочку, Топурия позировала, используя маски на телефоне.

Супруги приехали в загородный дом. Певица облачилась в черную футболку и остромодные джинсы с высокой посадкой. Лук дополнили босоножки без каблука. С ней позировала Оливия, которая тоже облачилась в джинсы и розовый кардиган.

Поклонники отметили, что Топурия находится в отличной форме. Она удивила публику своей осиной талией. А вот дочка, по мнению фанатов, растет копией отца. «Красотка», «Ну как похожи», «Очаровашки», «До чего стройная! Кети, талия просто осиная», «Ну просто дивы», «Очень стильные девчули», — прокомментировали пост подписчики.

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