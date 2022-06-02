Эмбер Херд планирует обжаловать решение суда, вставшего на сторону Джонни Деппа

Актриса не может смириться с победой бывшего мужа.

Вы думаете, она сдалась? Вы думаете, она опустила руки? Голос жертв домашнего насилия так просто не заглушить!

Эмбер Херд, проигравшая суд бывшему мужу Джонни Деппу, намерена подать апелляцию.

Напомним, суд присяжных признал, что актриса оклеветала экс-супруга, выступив в прессе, как «общественный деятель, представляющий проблемы домашнего насилия». В итоге Эмбер должна была выплатить Джонни 15 миллионов долларов компенсации, но судья снизил эту сумму до 10,35 миллиона.

Вердикт, естественно, весьма огорчил госпожу Херд.

«Я убита горем из-за того, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа, — сказала она в своем заявлении. — Еще печальнее то, что я, похоже, потеряла право, которое, как мне казалось, у меня было как у американки, — говорить свободно и открыто».

Однако актриса продолжит бороться. Как передает издание The New York Times, представитель Эмбер заявил, что звезда «Аквамена» планирует обжаловать решение суда Вирджинии. Так что это еще не конец.

Джонни же, ожидаемо, доволен вердиктом. Он сказал, что этим решением присяжные «вернули ему жизнь». Актер надеется, что теперь презумпция невиновности вернется не только в залы суда, но и на страницы СМИ.

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