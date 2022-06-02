Анастасия Волочкова: «Я свое имя зарабатывала ногами и физическим трудом»

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова побыла секундантом своего старого друга Никиты Джигурды во время поединка в турнире по боям без правил Epic Fighting. Во время шоу 46-летняя артистка зашла в октагон, где и с ней произошел небольшой эпизод.

К звезде балета подошла звезда фильмов для взрослых Елена Беркова и в очередной раз со всей своей экспрессией стала вызывать танцовщицу на поединок. Волочкова снова отклонила предложение и дала понять, что не считает 37-летнюю экс-участницу «Дома-2» равной себе.

«Я силу свою проявляю не физически. Я не половыми губами имя зарабатывала свое, а ногами и физическим трудом», — заявила Анастасия.

Беркова назвала Волочкову неудачницей и всеми силами старалась ее спровоцировать, но балерина поспешила покинуть соревновательную площадку как можно скорее.

Кстати, Джигурда проиграл этот бой. Он выходил биться с Барри Алибасовым – младшим.

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