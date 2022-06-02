Билан после шашлыков в гостях у Гагариной откровенно рассказал о ее жизни

Певец заглянул к коллеге, которая живет по соседству с ним в роскошном особняке. Он выболтал некоторые ее секреты.

Дима Дилан является одним из самых популярных исполнителей в России. Он общается со многими коллегами. Артист регулярно появляется на светских раутах и премиях. Он уже давно дружит с Полиной Гагариной.

Артистка несколько лет назад развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Даже ради дочки Мии они не стали сохранять брак.

Примечательно, что недавно Гагарина переехала в новый особняк, который обошелся в миллион долларов. Певица теперь стала соседкой с Биланом в элитном поселке.

На днях он приехал к ней в гости на шашлыки. По всей видимости, артисту понравилось то, как Полина устроила свое гнездышко. Позже журналистам он разболтал, как она живет.

«Я к ней как-то приезжал в гости на шашлычок. Просто потрясающе красивый дом и участок, природа там сумасшедшая: леса, реки. У нее прямо по заднему двору реки текут. Но больше никаких секретов я вам не открою», — рассказал Билан.

Напомним, что Полина, по слухам, встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, однако свою личную жизнь звезда отныне держит в строжайшем секрете. Она растит 14-летнего сына Андрея от первого брака, а вот ее дочке Мие не так давно исполнилось пять лет.

А вот сам Дима к своим 40 годам так и не обзавелся ни семьей, ни детьми. Его жизнь скрашивают два кота — Июнь и Соломон, пишет «Комсомольская правда».

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