«Ваня даже не думает, что говорит»: Лоза считает, что все шуточки за Урганта пишут взрослые дяди

Юрий Лоза в интервью для YouTube-проекта «Алена, блин!» поделился тем, как он относится к Ивану Урганту. Так, именитый композитор считает, что все шутки для юмориста пишут взрослые дяди. Сам Ургант никакой импровизацией на ТВ не занимается.

«Ваня Ургант обязательно Лозу вспоминает в негативном ключе. Якобы шутит. Но он же не сам шутит, там сидит команда юмористов, взрослых дядь, которые и пишут все эти шутки. Ваня их озвучивает, он же не думает, что он там говорит. Тут все относительно (о таланте Урганта. — Прим. ред.). Мы не можем проверить талантливость актера, пока он не сыграет какую-то значительную роль. Вот мы говорим Михаил Ульянов талантливый актер. Так есть фильмы, в которых он сыграл, и эти фильмы великие. А если актер играет в посредственных фильмах или играет в какой-то проходящей сериальной фигне, он не может теоретически раскрыться как настоящий актер. Для того чтобы появились великие актеры нужно, чтобы сначала появились великие режиссеры и великие фильмы», — уточнил Лоза.

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