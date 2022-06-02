Принц Гарри и Меган Маркл впервые прилетели в Великобританию с детьми

Принц Гарри не скрывает, что его жизнь изменилась с тех пор, как он женился на Меган Маркл. Он выбрал американку, которая строила карьеру актрисы и пережила развод.
Это уже было вызовом для британской королевской семьи. И если первый год супруги посещали мероприятия и исполняли королевские обязанности, то потом уехали жить в США, сняв с себя все полномочия.
Примечательно, что лишь принц Гарри приезжал и общался с бабушкой, которая осерчала на него за отъезд. И если его сын принц Арчи родился в Лондоне, то дочка Лилибет появилась на свет уже в другой стране и родня ее не видела.
2 июня стартовали празднования в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. До последнего было неизвестно, приедет ли пара на парад.
Однако с утра в Лондоне приземлился самолет, на котором прибыли принц Гарри с женой и детьми. Сама королева за ними отправила машину.
Арчи не бывал на родине с марта 2020 года. Вскоре супруги появились на параде Trooping the Colour, пишет Hello. Они наблюдали за шествием с балкона. Там уже была Кейт Миддлтон со своими детьми и другие родственники.
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