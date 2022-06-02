Копия леди Ди! Принцесса Шарлотта в васильковом платьице восседала в экипаже с братьями-принцами

Как и ожидалось, 2 июня в Лондоне стартовали грандиозные торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II. Ведь 70 лет назад она взошла на престол. Кстати, празднования продлятся четыре дня, а одним из главных событий станет парад Trooping the color, на котором соберутся все члены британской королевской семьи. По традиции они будут наблюдать за ним с балкона Букингемского дворца.

Ну а перед его началом члены королевской семьи приняли участие в торжественной процессии. 7-летняя принцесса Шарлотта восседала в карете вместе с братьями-принцами: Джорджем, которому вот-вот исполнится 9 лет и Луи, ему четыре года. Внучка леди Дианы очаровала подданных своей милой улыбкой. Дочка принца Уильяма покрасовалась в васильковом платьице, оставив свои волосы распущенными, прическу принцессы украшала тонкая коса. В карете рядом с Шарлоттой Елизаветой Дианой сидели ее братья.

Надо отметить, что поездка в экипаже для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон стала дебютной. Так, ликующая толпа встретила правнуков Елизаветы II овациями. Все были рады увидеть подросших наследников герцогов Кембриджских.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.