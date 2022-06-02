«Она патриотка своего города»: Бедрос Киркоров объяснил, почему живет раздельно со второй женой

По словам музыканта, на его 90-летие Людмила Смирнова обязательно к нему приедет.

Певец и народный артист России Бедрос Киркоров заявил, что живет отдельно от своей второй жены Людмилы Смирновой, профессором из Великого Новгорода.

Как заметил отец Филиппа Киркорова, он примерно 30 лет прожил в этом городе. Причем часто выступал для местных доярок или на швейном заводе, в школе. Работал один — без оркестра. Когда же у него родились внуки, то забрал вещи и уехал в Москву, сообщает «Комсомольская правда».

«Предлагал и ей, но она патриотка своего города. Мы не развелись, она приезжает ко мне. Вот на юбилей приедет. Но здесь жить не хочет. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное». Бедрос Киркоров

Напомним, что Бедросу Киркорову 2 июня исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравили многие знаменитости.

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