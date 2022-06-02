Молодит и освежает: Стриженова в платье-рубашке цвета сочной травы предстала в «Останкино»

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет».

Многие зрители каждый день видят ее на экранах, поэтому артистка старается всегда выглядеть безупречно. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее актуальные образы. Звезда в свои 54 года может похвастаться стройной фигурой.

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В последнее время Стриженова была частой гостьей на светских раутах. Она также проводила время с младшей дочкой Александрой. Но на этот раз телеведущая похвасталась тем, в какой м костюме встретила лето на работе. В «Останкино» она щегольнула в платье-рубашке оверсайз цвета сочной травы. Лук дополнил пояс, который сделал акцент на талии.

Екатерина также сделала укладку с мокрым эффектом. Она поддержала тренд на яркие цвета и освежила лук с помощью укладки.

«Мы так долго ждали лето и оно наступило! Было так хмуро и мокро, что казалось тепло не придет никогда… Радуемся каждому новому дню!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Ее осыпали комплиментами. «Екатерина — красавица», «Какой классный наряд», «Невозможно красиво», «Роскошный наряд», «Как вы круто выглядите», «Это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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