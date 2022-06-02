«Один из самых тяжелых дней моей жизни»: Евгений Миронов высказался о событиях на Украине

Народный артист России Евгений Миронов, который посетил Донбасс и показал со своим Театром Наций для детей в поселке Мангуш под Мариуполем спектакль «Осторожно, эльфы!», высказался о событиях на Украине.

«Очень важным я считаю, что именно в это непростое время мы одними из первых приехали сюда. Вчерашний день — один из самых тяжелых дней в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это пережили, я увидел и жителей, и врачей… Совсем недавно пострадали дети, я вчера с ними общался». Евгений Миронов

Евгений Миронов отметил, что здание театра в Мариуполе находится сейчас в ужасном состоянии. При этом местные артисты и режиссеры очень хотят работать. Как заметил худрук Театра наций, он возьмет под свой патронаж Мариупольский драматический театр, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Евгений Миронов — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер. Он художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года.

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