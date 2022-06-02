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Стало известно о главном страхе певицы Жасмин

Артистка призналась в своей фобии, появившейся после рождения третьего ребенка.

Стало известно о главном страхе певицы Жасмин
Жасмин. Фото: Global Look Press

Российская певица Жасмин посетила кинопоказ триллера, в центре сюжета которого — история девушки, выжившей при крушении самолета. Жасмин призналась, что любит подобные фильмы:

«Я киноман, люблю фильмы, сериалы, основанные на реальных событиях. Немного страшновато, но я держусь. Конечно, ставишь себя на место героини. Хотя сейчас мне не страшно летать. Беру айпад, скачиваю много сериалов, отвлекаюсь. Могу выпить бокальчик просекко. Но, честно говоря, не напиваюсь.

Я действующий артист, летаю много, бывало всякое: и сильная турбулентность. Но я всегда себе говорю в таком случае: это кочки на дорогах, ухабы. В моей жизни был период после того, как родился третий ребенок, когда появились страх и волнение, что со мной может что-то случиться.

Но мне кажется, на все воля Божья, и это может со мной произойти в любой момент и уж точно не будет связано с самолетом», — сообщает издание «МК.ru».

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