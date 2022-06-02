«Лето! Терраса! Друзья»: Нетребко в брюках в цветочек и блузке оверсайз устроила итальянский ужин

Оперная дива приняла у себя дома гостей. Многие блюда она приготовила сама.

Анна Нетребко является одной из самых успешных оперных певиц. Ее знают в Европе и Америке. Регулярно артистка приезжает в Россию и навещает родных.

А в прошлом году она с размахом отметила свое 50-летие в Кремле. Тогда оперная дива не подозревала, что ей придется несколько месяцев жить без сцены. Из-за ситуации на Украине минувшей весной с ней отказались работать в некоторых театрах.

Однако Анна успела устроить себе отпуск, посетить новые места, а в конце мая она дала концерты в Париже и Милане. Певица с триумфом вернулась на сцену. А теперь она проводит время дома в Вене. Артистка любит готовить, поэтому устроила званый ужин на террасе своей квартиры.

Нетребко в брюках клеш в цветочек и блузке оверсайз отметилась за столом. Она приготовила рыбу с соусом из ягод и пиццу — традиционное итальянское блюдо.

«Лето! Терраса! Друзья», — написала звезда.

Оперная дива и раньше признавалась, что у нее дома редко бывает малолюдно. Она радушно принимает гостей. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Самая лучшая терраса, которую я когда-нибудь видела!», «Как уютно и красиво», «До чего очаровательная хозяйка», «Аннушка, снова наготовила что-то необыкновенное», «Это ли не счастье?» — прокомментировали пост подписчики.

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