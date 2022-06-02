«У нас нет двух Екатеринбургов»: Новиков и Соловьев мило пообщались между собой

Телеведущий и бард, судя по всему, забыли былые обиды.

Телеведущий Владимир Соловьев и бард Александр Новиков мило пообщались друг с другом по видеосвязи. Во время беседы им удалось забыть былые обиды и гневные высказывания, адресованные в адрес друг друга.

Владимир Соловьев, в частности, поинтересовался, как так получилось, что в России стало два Екатеринбурга. В одном, как он считает, живут патриоты, а в другом процветают ЛГБТ-танцы.

«У нас нет двух Екатеринбургов. У нас есть большой, добрый, патриотичный, но в нем завелись бесы, вы эту формулировку когда-то внесли. Нет, но я бы сказал, не так. Большой и хороший, добрый город патриотов. Завелись мерзавцы, и, слава богу, их немного». Александр Новиков

Напомним, что еще совсем недавно Александр Новиков называл Владимира Соловьева «штрибаном» и просил «фильтровать хрюканину». В ответ Соловьев напомнил об уголовном прошлом барда.

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