Никас Сафронов рассказал, что он думает о возвращении Аллы Пугачевой

Как выяснилось, у художника тоже есть недвижимость за рубежом.

Никас Сафронов раскрыл карты, признавшись, что у него имеется недвижимость в Греции, а также строится дом в Турции. На вопрос журналистов — не беспокоится ли он в нынешней ситуации за свою заграничную недвижимость? — художник ответил, что верит в свою звезду. И добавил, что не планирует покидать Россию.

Когда же Сафронова спросили, что он думает о селебрити, перебравшихся на Запад, в частности, об Алле Пугачевой, последовал ответ:

«Это ее личное дело, она сама знает, что делает. Она была, она есть. Максим — ее муж, был ведущим. Ну что он создал такое великое? Ну, уехал и уехал. Я думаю, Алла вернется», — сказал Никас Сафронов журналистам издания «МК.ru».

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