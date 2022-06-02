Жигалова показала, как в 1985 году Киркоров с отцом красиво исполняли песню «Алеша»

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» опубликовала отрывок из песни «Алеша», которую в далеком 1985 году исполнили музыкант Филипп Киркоров и его отец Бедрос.

«Филипп Киркоров и его отец Бедрос образца 1985 года поют красивую патриотическую песню о русском солдате Алеше, освобождавшем Болгарию от фашистов». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, 2 июня Бедросу Киркорову исполняется 90 лет. «Поздравляем», — заявила она.

Напомним, что песня «Алеша» на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского посвящена памятнику советскому солдату «Алеша» в болгарском городе Пловдиве. Композиция создана как символ памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации во Второй мировой войне.

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