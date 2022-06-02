Без макияжа и укладки: Муцениеце в одной сорочке запечатлелась в постели

Агата Муцениеце уже длительное время строит карьеру в кино. Она может похвастаться не только яркими ролями в картина «Тобол» и «Честный развод», но и тем, что в нее был влюблен Павел Прилучный.

Почти 10 лет они состояли в браке. Артистка подарила избраннику детей: сына Тимофея и дочку Мию. Однако супруги развелись, сохранив дружеские отношения.

Недавно Агата отправилась на съемки в другой город. В это время Прилучный отдыхает на курорте с новой возлюбленной Зепюр Брутян. По всей видимости, актриса только рада тому, что у экс-мужа появилась новая пассия.

Она каждый день делится кадрами с пробежки и не скрывает, что хочет похудеть. На этот раз Муцениеце запечатлелась с самого утра в посетили. Она покрасовалась в пудровой сорочке и без макияжа. Даже от фильтров звезда отказалась.

«Я не ленивая жопа. Просто у меня сегодня ночная смена, а перед ночной сменой нужно хорошо отдохнуть. Вот я и отдыхаю. Ладно, я наверное сейчас встану и побегу. Помоюсь и хочу поехать куда-нибудь вкусно пообедать. Хотя я не знаю. Никак не могу похудеть до дрим веса. Может мне вообще не жрать никогда в жизни?» — посетовала звезда.

Она также отметила, что рада за Джонни Деппа, который накануне выиграл суд у Эмбер Херд. А вот слухи, что Шакира и Жерар Пике расстались ее очень огорчила. Агата с грустью сказала, что опять причиной стали измены со стороны мужчины.

«Браки не работают. Похоже, свободные отношения лучший выход», — отметила актриса.

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