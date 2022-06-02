«Меня уже это так достало»: что Максим Галкин в 2019 году говорил со сцены про Украину

Телеведущий в Новосибирске дал концерт, который еще долго обсуждали.

Телеведущий Максим Галкин в 2019 году выступил со сцены в Новосибирске, где высказался об Украине. Его концерт состоялся 2 октября и вызвал широкое обсуждение в СМИ.

«Нам с экранов рассказывают про Украину. Все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не на Украине живу, что вы все время мне про нее рассказываете. Вы лучше про нас расскажите, как будто у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь». Максим Галкин

Упомянул Галкин во время своего концерта и программу «Время покажет» на Первом канале. «Там Артем Шейнин. Он собирает экспертов. Из Польши там есть, из Германии. Страстотерпцы сидят такие там. И он периодически спрашивает: «Ну а что скажет эксперт из Польши нам?». А эксперт из Польши отвечает: «Мы в Польше считаем как». Я тебе сейчас знаешь, как дам. В Польше ты считаешь. А на следующий день включаешь, а он снова там сидит этот из Польши», — заметил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин уже три месяца находится в Израиле. Он не собирается возвращаться раньше осени в Россию. Скоро у телеведущего пройдет серия концертов в этой стране.

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