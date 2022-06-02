Бари Алибасов — младший избил на ринге Никиту Джигурду на глазах Анастасии Волочковой

Балерина близко к сердцу восприняла поражение близкого друга.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, Бари-младший, избил на ринге актера Никиту Джигурду. Они приняли участие в боях без правил.

До какого-то времени Никите Джигурде удавалось сдерживать натиск своего более молодого соперника. В конце раунда, однако, актер получил увесистый удар по лицу. Чуть позже Алибасов-младший нанес еще несколько серьезных ударов Никите Джигурде на глазах у его подруги — балерины Анастасии Волочковой.

«Почему Волочкова — мой талисман? Она богиня! Она танцует в небесах…» — заявил Никита Джигурда.

Любопытно, что во время речи Джигурды подруга Алибасова-младшего, порноактриса Елена Беркова, облила балерину водой. Танцовщица не стала обращать внимание на провокацию.

«Я тяжело пережила бой Никиты. Не могу спокойно смотреть, когда люди дерутся, особенно если это мой ближайший друг. Кровь на его лице…» — заявила Волочкова в YouTube-шоу Epic Fighting Championship.

Напомним, что в последнее время звезды часто выходят на ринг, чтобы выяснить отношения. Одним из самых ярких стал бой актера Алексея Панина и внука певицы Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова.

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