Тейлор Лотнер устроил вечеринку по случаю помолвки через полгода после предложения

Звезда «Сумерек» показал, как они с невестой готовятся встречать гостей.

Личная жизнь звезды «Сумерек» Тейлора Лотнера (ну, который Джейкоб) бьет ключем, но как-то медленно.

В ноябре 2021 года актер сделал предложение своей девушке, медсестре Тейлор Доум. А в конце мая они… Нет, не поженились, а только устроили вечеринку по случаю помолвки.

Пара украсила дома шариками, заказала кейтеринг и, судя по количеству еды, пригласила много гостей. Кусочком своего праздника 30-летний Лотнер поделился в видео, опубликованном в социальной сети.

Дату свадьбы Тейлор и Тейлор пока не сообщили, но будем надеяться, что торжество состоится хотя бы не в следующем году.

Добавим, что с 2016 года у актера был значительный перерыв в съемках. Но в начале 2022-го на Netflix вышла спортивная комедия «Домашняя игра», в которой Лотнер сыграл одну из главных ролей.

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