«Подорожали лосось и тунец»: Жуков из «Руки Вверх!» рассказал, какой его бизнес сильно пострадал

По словам музыканта, ему пришлось искать новых поставщиков.

Певец Сергей Жуков заявил, что в процессе импортозамещения сильнее всего пострадал его проект «Руки Вверх! суши».

«Стремительно подорожали лосось и тунец, пришлось искать новых поставщиков, корректировать цены, вводить экономлинейку. В остальных проектах тоже быстро преодолели все сложности — сказался профессионализм команды». Сергей Жуков

Как отметил Жуков, в некоторых своих проектах он объявил заморозку цен. По словам музыканта, он не стал наживаться на своих клиентах в отличие от большинства ресторанов и баров. Как заметил музыкант, у него в заведениях аншлаги, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

Напомним, что Сергей Жуков создал сеть заведений общепита по стране. При этом его музыка до сих пор популярна у россиян.

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