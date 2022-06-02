Пока студия «Мужского/Женского» пустует? Барановская в костюме мороженщицы продавала десерты в ГУМе

Соведущая Александра Гордона, который недавно стал молодоженом, нашла себе полезное занятие.

Юлия Барановская и Влад Лисовец приняли участие в благотворительной акции. Звезды в костюмах мороженщика продавали десерты в ГУМе. Все вырученные с этого средства пойдут на помощь детям. Пока студия программы «Мужское/Женское» на Первом канале пустует, ее ведущим скучать не приходится.

Так, Александр Гордон тайно женился, став молодоженом. Со своей возлюбленной арфисткой Софией Каландадзе шоумен сыграл свадьбу в Суздале. Пара венчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре. Нашла себе занятие по душе и Юлия Барановская, она попробовала свои силы в качестве продавца мороженого.

«Вместе с коллегами выполняли вчера почетную миссию — продавали легендарное гумовское мороженое, которое до сих пор производят по сохранившимся рецептам с 1954 года. Все собранные средства буду перечислены в благотворительный фонд помощи детям и молодежи «Галчонок». Вот так легко совместить приятное с полезным! Не забывайте делать добрые дела. С Международным днем защиты детей», — добавила Барановская.

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