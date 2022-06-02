«Чуть не убило меня»: сменивший пол Эллиот Пейдж вспомнил, как страдал в платье на взлете карьеры

Звезда фильма «Джуно» чувствовала себя несчастной, когда ходила по церемониям награждения после съемок в картине.

Карьера актрисы Эллен Пейдж началась блистательно. Когда ей было всего 20 лет, вышел ее фильм «Джуно», за который девушку номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и еще шесть крупных премий.

Однако тот сезон наград звезда вспоминает как худший период своей жизни. Все потому, что Эллен долгое время ощущала себя мужчиной в женском теле. В конце 2020 года актриса заявила, что теперь она транс-мужчина, и зовут его Эллиот.

В новом интервью Пейдж вспомнил, как плохо себя чувствовал, когда его заставили надеть платье на премьеру «Джуно».

«Я был замкнут в себе, воздет на каблуки, и весь этот вид — я был не в порядке. И я не знал, как говорить об этом с кем-либо», — признался Эллиот журналу Esquire.

Актер поделился, что люди часто не понимали его чувств. Он ведь был молодой, богатой и знаменитой девушкой — как он мог о чем-то грустить?

«Я хочу, чтобы люди поняли, что это *** (неприятная ситуация. — Прим. авт.) буквально чуть не убило меня», — добавил Эллиот.

Молодая звезда смогла открыться только актрисе Кэтрин Кинер, с которой снималась в драме «Американское преступление». В какой-то период старшая артистка забрала младшую жить к себе, и между ними выстроились доверительные отношения. Пейдж даже сделал татуировку на теле в честь своей партнерши по фильму.

«Кинер научила меня не принимать близко всякую ерунду, твердо стоять на ногах, жить своей правдой и заботиться о своем сердце», — говорит 35-летний Эллиот.

Напомним, что он начал сниматься в популярном сериале Netflix «Академия Амбрелла» как девушка, а продолжил как мужчина. Его экранная героиня тоже сменила пол вслед за актером.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.