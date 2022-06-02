«Это ужасно было»: Тигран Кеосаян назвал виновного в потере ребенка Маргаритой Симоньян

По словам телеведущего, было сделано очередное лживое расследование об их семье.

Телеведущий Тигран Кеосаян в программе «Эмпатия Манучи» рассказал, из-за кого его жена Маргарита Симоньян потеряла ребенка.

«Рита потеряла ребенка из-за очередного лживого расследования Навального. Я не помню, какого именно. Мы потеряли ребенка, потому что публичные люди и говорим то, что думаем. Это ужасно было. Но такая ее долюшка страшная». Тигран Кеосаян

По словам Кеосаяна, такие люди, как юморист Максим Галкин, должны кое-что уяснить. «Ты по-взрослому хочешь играть, а ты готов со взрослыми играть? Зарабатывая здесь деньги и сделав карьеру здесь. Взял на себя смелость и хамство обливать ушатами дерьма страну. Нашу страну, Ритину страну. Серьезно, пацан. Ты сначала книжки почитай. Он немецкий знает. По Гете диссертацию писал. А ты правда интересовался, что происходит в Донбассе», — заявил Кеосаян.

Напомним, что у Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна трое общих детей. Могло быть и четверо. У телеведущей на ранних сроках произошел выкидыш. Об этом она сообщила в марте 2020 года.

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