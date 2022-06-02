«У Аллы Борисовны это уже рецидив после Фили»: Кеосаян – об ориентации Галкина и Киркорова

Телеведущий Тигран Кеосаян в программе «Эмпатия Манучи» заявил, что в мире шоу-бизнеса личное дело каждого, говорить или не говорить, какой ты ориентации. Он не стал скрывать, что юморист Максим Галкин и поп-король Филипп Киркоров — оба нетрадиционной ориентации.

«Вот Боря Моисеев сделал каминг-аут. А ты, Максимка, сделав карьеру и активно рассказывая про семейный быт, про все остальное, про детишек, про любовь с Аллой Борисовной Пугачевой… У Аллы Борисовны — это уже рецидив после Фили. Понимаешь, да. Все нормально. Да вообще просто все замечательно. Вопросов нет, но ты же обманул страну. А вдруг, Максимка, если бы ты сказал: «Вы знаете, я мужиков люблю. А теперь шутка. Поговорим, как Жириновский. Пожалуйста». Тигран Кеосаян

Как заметил Кеосаян, Галкин не должен учить жить россиян. «Ты или не учи меня как жить, гражданин Российской Федерации, или разберись с этой историей. Что значит частная жизнь? Как только ты стал публичным человеком, у тебя нет частной жизни», — заявил Кеосаян.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин — нетрадиционной ориентации. По ее словам, он женился на пожилой женщине ради собственной выгоды.

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