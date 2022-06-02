«Словно с Филиппа списали»: каким растет очень похожий на Киркорова 10-летний сын Стоцкой

В свое время Анастасия Стоцкая довольно грубо реагировала на сравнения ее первенца — сына Саши — с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Своего ребенка певица родила от второго мужа — бизнесмена Сергея Абгаряна. Поп-дива старалась не комментировать то, что Александр просто точь-в-точь похож на экс-мужа Аллы Пугачевой и даже грозилась закрыть свои соцсети для тех поклонников, которые досаждают ей этими сплетнями и обсуждениями внешности ее сынишки.

Кстати, сам Филипп Киркоров так остро на сравнения с сыном Анастасии Стоцкой не реагирует и даже отшучивается, говоря, что у него с певицей была настолько сильная душевно-эмоциональная связь, что даже тут она прослеживается, объясняя этим схожесть с сынишкой поп-дивы. В отличие от рыженькой мамы, Александр — брюнет. К тому же паренек — первый модник в школе.

«Словно с Филиппа списали», «Как такое вообще может быть, у пацана другой отец, а сам ну просто вылитый Киркоров», «Настю, наверное, задевает, что ее сынишку все время сравнивают с Бедросовичем», «Милый паренек, такой брюнетик, смуглый», «Мама рыжая, а сын — брюнет?», «Такой уже взрослый», — написали фолловеры.

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