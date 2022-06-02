«Обманываешь всю страну, что ты мужчина, который без памяти любит женщин»: Кеосаян – о Галкине

Телеведущий Тигран Кеосаян в эфире программы «Эмпатия Манучи» дал намек, что юморист Максим Галкин — нетрадиционной ориентации.

«Ночью, как ты будешь оправдываться, когда с подушкой наедине останешься. Когда у тебя косяк, когда тебе стыдно. Ты хочешь сказать, но не можешь, ну потому что это же нельзя. Ну как ты с подушкой живешь. Один на один ночью. Тебя бессонница не мучает? Вот Рита с подушкой разобралась хорошо». Тигран Кеосаян

«А в чем обман зрителей, народа?» — спросил Вячеслав Манучаров.

«Ты обманываешь всю страну, что ты гетеросексуальный мужчина, который без памяти любит женщин», — сказал Кеосаян.

«Но это его частный выбор», — заявил Манучаров.

«Нет, это не его частный выбор. Он сделал карьеру по большому счету, рассказывая консервативному обществу, в котором это бы, наверное, воспринялось не очень приветственно по разным причинам», — заметил Кеосаян.

Ранее жена Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян, заявила, что Максим Галкин — нетрадиционной ориентации. По ее словам, он женился на пожилой женщине ради собственной выгоды.

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