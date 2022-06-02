Капелька бабушки Аллы: как сейчас выглядит единственная внучка Пугачевой в свои 10 лет

Кристина Орбакайте — трижды мама. Однако дочка у нее только одна.

Кристина Орбакайте сумела подарить своей именитой маме Алле Пугачевой единственную внучку. Клава стала поздним ребенком в семье. Певица в свои 51 год воспитывает дочку-школьницу и старается быть в курсе всего, что интересует и волнует ее ребенка. И это при том, что старшие дети артистки — Никита Пресняков и Дени Байсаров — живут отдельно и самостоятельно. На попечение у певицы осталась только дочка.

В своем Telegram-канале поп-дива поделилась редким снимком с подросшей внучкой Аллы Пугачевой. Клава Земцова очень похожа на маму, а вот характером она пошла в бабушку. Не зря Примадонна называла Клавдию — «моя капелька». Кстати, дочка Кристина Орбакайте уже записала собственную песню на испанском языке. Так что и в третьем поколении семьи Пугачевой, похоже, будут артистки.

В отличие от мамы у 10-летней Клавы Земцовой темные волосы и смуглая кожа. При этом внучка Примадонны такая же худенькая и рослая, как и Кристина в пору, когда она снималась в фильме «Чучело».

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