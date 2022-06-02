«Филя просто сошел с ума»: Кеосаян – о реакции Киркорова на слова его жены о Галкине и Пугачевой

Телеведущий Тигран Кеосаян в шоу «Эмпатия Манучи» оценил реакцию поп-короля Филиппа Киркорова, который встал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина после слов его жены Маргариты Симоньян об ориентации юмориста.

«Потому что глупые люди. Ну, Филя просто сошел с ума. Я все ему никак не наберу. Проще увидеть, что кто-то грязное белье достал, а речь-то не об этом. Совершеннейшим образом не интересует, кто ты, как ты, кому ты целуешь и с кем ты спишь». Тигран Кеосаян

Как отметил Кеосаян, он знает некоторую категорию оголтелых людей. «Я все время их стебу. Говорю: «У меня такое ощущение, что вы латентные гомосексуалисты. Так это все не любите. Я даже не буду перечислять друзей и товарищей. Ну это вообще личное дело каждого», — заметил Тигран Кеосаян.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин — нетрадиционной ориентации. По ее словам, он женился на пожилой женщине ради собственной выгоды. Филипп Киркоров заступился за Примадонну и ее мужа. Он заявил, что никто не давал право телеведущей унижать людей.

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