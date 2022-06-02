«Разберись с собой, со своей подушкой»: Кеосаян прокомментировал слова Симоньян о Галкине и каминг-ауте

По словам телеведущего, юморист почувствовал себя как Моисей с горы Синайской.

Телеведущий Тигран Кеосаян в эфире программы «Эмпатия Манучи» прокомментировал слова своей жены Маргариты Симоньян относительно юмориста Максима Галкина.

«Рита же о чем говорила. Ты начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской. Следовательно, ты претендуешь на совесть нации. Ты укоряешь страну, родину во лжи. Но тогда ты перешел на новый формат общения со зрителем, с поклонниками. А не лучше ли тебе, Максимка, перед тем, как становиться совестью нации, разобраться со своей совестью». Тигран Кеосаян

По словам Кеосаяна, Галкин всю свою жизнь обманывал зрителей, поклонников. «Это же нехорошо, Максимка. Разберись с собой, со своей подушкой. Очень хорошо, Максимка. Ты, скотина, на Аллее ангелов стоял. Перед тем, как оскорблять страну, вы что во всем разобрались. Вы все знаете. Ну тогда не отказывайте нам с вами также», — заявил Кеосаян.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин — нетрадиционной ориентации. По ее словам, он женился на пожилой женщине ради собственной выгоды.

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