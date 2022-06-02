«Разберись с собой, со своей подушкой»: Кеосаян прокомментировал слова Симоньян о Галкине и каминг-ауте

Телеведущий Тигран Кеосаян в эфире программы «Эмпатия Манучи» прокомментировал слова своей жены Маргариты Симоньян относительно юмориста Максима Галкина.
«Рита же о чем говорила. Ты начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской. Следовательно, ты претендуешь на совесть нации. Ты укоряешь страну, родину во лжи. Но тогда ты перешел на новый формат общения со зрителем, с поклонниками. А не лучше ли тебе, Максимка, перед тем, как становиться совестью нации, разобраться со своей совестью».
По словам Кеосаяна, Галкин всю свою жизнь обманывал зрителей, поклонников. «Это же нехорошо, Максимка. Разберись с собой, со своей подушкой. Очень хорошо, Максимка. Ты, скотина, на Аллее ангелов стоял. Перед тем, как оскорблять страну, вы что во всем разобрались. Вы все знаете. Ну тогда не отказывайте нам с вами также», — заявил Кеосаян.
Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин — нетрадиционной ориентации. По ее словам, он женился на пожилой женщине ради собственной выгоды.
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