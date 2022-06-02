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Алла Пугачева в мини-платье щегольнула острыми коленками, а ей стоило прикрыть ноги

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна считает, что Примадонна ошиблась с длинной наряда — юбка должна быть за колено.

Алла Пугачева в мини-платье щегольнула острыми коленками, а ей стоило прикрыть ноги
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: личный архив

Алла Пугачева старается выглядеть моложе рядом с мужем шоуменом. Все-таки у пары подрастают общие дети — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза. В одном из интервью Максим Галкин обмолвился, что поначалу Примадонна считала, что будет ощущать себя скорее бабушкой нежели мамой для двойняшек. Однако позднее материнство пошло певице только на пользу, она заметно похорошела.

Артистка не стесняется щеголять в мини-платье. Так, Примадонна умело прикрыла проблемную область бедер, оставив на виду острые коленки. При этом имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала понять, что лук певицы выглядел бы куда элегантней, если бы она примерила юбку миди.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в платьице с юбкой «тюльпан» щегольнула изящными коленками на променаде с Максимом. Фото: Лариса Кудрявцева / КП

«Длина платья за колено, как рекомендовала Коко Шанель, была бы куда уместней. Все-таки коленки не самая красивая часть женского тела, особенно в элегантном возрасте. Статус и изменения фигуры, связанные с процессом увядания, требуют коррекции. Надень Алла Борисовна юбку ниже колен, весь образ смотрелся бы куда уместней и даже дороже», — уточнила имидж-стилист.

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