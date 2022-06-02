«Плюс 15 млн»: Эдгард Запашный порадовался за Джонни Деппа

В первый день лета завершился один из самых громких судебный процессов последних месяцев. Голливудский актер Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены Эмбер Херд, которая обвиняла его в насилии.

В апреле актриса вспомнила ситуацию, которая якобы случилась еще в 2016 году, она она была замужем за «пиратом Карибского моря» и потребовала от него 100 млн долларов в качестве компенсации. Однако суд признал, что Эмбер оклеветала Джонни.

За победу Джонни Деппа порадовался дрессировщик Эдгард Запашный.

«Плюс 15 млн долларов», — написал Запашный, добавив хештег «ибо нефиг».

Напомним, суд обязал Эмбер Хеерд выплатить экс-супругу 15 млн долларов в качестве компенсации. После окончания процесса Джонни Депп отметил, что для него было важно добиться правды.

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