«Самое страшное – это предательство»: Марк Варшавер рассказал о главном табу для «Ленкома»

По словам директора театра с расширенными полномочиями, если артист имеет роли, то он добрый.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в программе «Откройте, Давид!» ответил на вопрос о главном табу в его детище.

«Самое страшное — это предательство. Для любого человека нашего театра. Очень просто в театре должно быть. Если артист имеет роли, то он добрый, хороший. А если не имеет, то он может завидовать кому-то. Тем, кому дают роль». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, главная задача его как руководителя проста. «Максимально занять коллектив театра, что я и делаю. И это получается», — заявил Марк Варшавер.

Напомним, что у Марка Варшавера после смерти худрука Марка Захарова возникло непонимание с дочерью режиссера Александрой. Также он не смог наладить отношения с вдовой Николая Караченцова, актрисой Людмилой Поргиной.

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