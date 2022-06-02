Леди Диана бы гордилась! Кейт Миддлтон в жакете с тонким поясом и струящейся юбке миди встала на шпильки

Кейт Миддлтон часто повторяет звездные аутфиты своей ныне покойной свекрови леди Дианы. Невестка Елизаветы II всегда одета с иголочки. При этом даже в вечерних и деловых аутфитах герцогини Кембриджской чувствуется ее личный стиль. Жена принца Уильяма знает, что такое экономия. Кейт Миддлтон может позволить себе появиться на публике в наряде дважды, причем некоторые вещи невестка леди Ди хранит годами, а потом снова надевает их для выхода в свет.

В гардеробе Кейт Миддлтон есть и элегантный костюм оттенка слоновой кости. Этот лук герцогиня Кембриджская сочетала с бархатными туфлями-лодочками на шпильке, сверкнув изящным подъемом стопы и стройными щиколотками.

Жена принца Уильяма покрасовалась в приталенном жакете с тонким поясом и в струящейся юбке миди в монохромном оттенке. Из аксессуаров — серьги и цепочка с кулоном из одного ювелирного гарнитура, а также сумочка-клатч.

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