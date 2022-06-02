Не была замужем официально, потеряла дочь: личная жизнь звезды «Битвы экстрасенсов» Ясевич

Ушедшая из жизни звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич никогда не была замужем официально. При этом она долгие годы состояла в отношениях с мужчиной, которого зовут Александр.

В 2005 году у Елены Ясевич и Александра на свет появилась общая дочь Анастасия. А вот в 2018 году медиум потеряла младшую дочку. Роды проходили непросто. Сама Елена Ясевич тогда также могла умереть, но, к счастью, выкарабкалась, сообщает «Комсомольская правда».

Незадолго до смерти Елена Ясевич огорошила близких признанием: «Путь магов… Вот и 40, жизнь обнулилась. Потеряла себя, все, чем дорожила, кроме Настеньки… Хоть Бог мне ее оставил, это счастье великое. Ищу найти способ желания жить… Радует то, что боль утраты дает обрести веру в то, что счастье и возможность вздыхать воздух полной грудью, наслаждаясь жизнью, настанет».

Напомним, что Елена Ясевич ушла из жизни в возрасте 43 лет. У нее были проблемы с печенью. Позже отказали почки. Прощание с Ясевич пройдет в Санкт-Петербурге.

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