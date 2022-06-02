«Давай целовать сапог! Хорошо вылизывай!»: Шахназаров «размазал» оскандалившегося в Латвии Долина

Кинокритик уехал из России несколько месяцев назад.

Кинокритик Антон Долин, уехавший несколько месяцев назад из Россию в Латвию, накануне попал в скандал. В списке членов жюри международных критиков журнала Screen International россиянин указан, что он латвийский кинокритик. В ситуацию вмешался Рижский кинофестиваль, после чего Долин поспешил оправдаться.

Публицист Михаил Шахназаров, прочитав ответ Антона Долина, сделал свой вывод.

«Стоит человек в форме вермахта и говорит: «Давай целовать мой сапог! Быстро! На коленку и целовать мой сапог! Хорошо вылизывай!». Вот эту картину я увидел», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Шах и мат».

Напомним, ранее Михаил Шахназаров припомнил Ксении Собчак все ее прошлые выходки. Таким образом, журналист встал на защиту Бориса Корчевникова, который вступил в онлайн-перепалку с Собчак.

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