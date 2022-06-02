Фахрийе Эвджен щегольнула в комбинезоне с брюками карго — мегахите лета

Имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила ультрамодный аутфит Фахрийе Эвджен. Возлюбленная звезды турецкого сериала «Великолепный век» щегольнула в белом комбинезоне с брюками карго. Модный эксперт назвала этот фасон одежды мегахитом лета. Брюки карго на пике популярности. Также имидж-стилист объяснила, какую ошибку допустила жена Бурака Озчивита, выбрав белый оттенок. Как же носить этот цвет в монохроме?

«Комбинезоны — это ультрамодная деталь любого гардероба. Здесь мы видим более ярко выраженную нижнюю часть в форме карго. Эти брюки — мегахит. Так что Фахрийе в тренде. Единственное, что не учла наша героиня, так это высокий уровень контраста. Имея восточный типаж, турчанке стоило добавить аксессуаров. Для того, чтобы не потеряться на фоне белого монохрома. Даже неоново-салатовый топ в корсетной форме не спасает аутфит. Сюда так и просится более четкий рельеф, к примеру, фурнитура, пояс, очки, набедренная сумка, но только в оттенке волос Фахрийе. Тогда бы и лук заиграл яркими красками», — уточнила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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