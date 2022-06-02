Московские власти не согласовали концерт «ДДТ»

Концерт рок-группы «ДДТ», который планировалось провести в Москве, не состоится. Причина — выступление музыкантов отказались согласовывать в департаменте региональной безопасности. Поклонники ожидали встречи с «ДДТ» 10 июня, на площадке «Открытие-арена». Но в соцсетях музыканты сообщили: концерта не будет. Напомним, в отношении Юрия Шевчука, лидера группы, было возбуждено административное дело о дискредитации ВС России. Однако позднее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга возвратил документы правоохранительным органам, чтобы были устранены недостатки, сообщает издание РИА «ФАН».

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