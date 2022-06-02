Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике из-за измены

Неужели романтическая сказка певицы Шакиры и футболиста «Барселоны» Жерара Пике закончилась?

Более десяти лет вместе, двое сыновей, столько любви и нежности… И вдруг все рассыпалось из-за измены. В конце концов, горячий испанский спортсмен на десять лет младше своей избранницы. И как бы шикарно не выглядела Шакира, а мужскую природу трудно перебороть.

1 июня испанское издание El Periodico сообщило, что певица застукала своего гражданского мужа с другой, и теперь пара расстается. Футболист уже съехал из квартиры поп-звезды и вернулся в свою прежнюю холостяцкую берлогу.

Мало того, мужчина стал завсегдатаем ночных клубов, где они с товарищем по команде Рики Пучем активно кадрят барселонских девчонок.

больше по теме Ну что за свиньи: дикие кабаны напали на певицу Шакиру и ее сына во время прогулки Пострадала сумочка звезды.

Издание добавляет, что в конце апреля Шакира выпустила сингл Te felicito («Поздравляю»), в тексте которого было множество упреков в адрес возлюбленного, но никто не догадался, что строчки песни имеют прямое отношение к Пике. Вдобавок, начиная с марта, певица перестала выкладывать совместные фото с отцом своих детей. Пара перестала появляться вместе на публике. Артистка выходила в свет в сопровождении сыновей и, в основном, выглядела грустной. Теперь понятно почему.

Напомним, звездная пара познакомилась во время чемпионата мира по футболу 2010 года, когда Шакира выпустила официальный гимн соревнования. Их сыновьям Милану и Саше 9 и 7 лет соответственно.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.