Николай Басков рассказал забавный анекдот про немца и пиво

Музыкант Николай Басков в «Телеграме» рассказал забавный анекдот про немца и пиво.

«Немец заходит в бар и заказывает пиво. Бармен ему говорит: «100 евро!» Немец в шоке: «Как 100 евро, так вчера было 10 евро?» «Ну, на сегодняшний день это 100 евро». «Ну почему 100, черт побери?» Николай Басков

Как отметил Басков, далее бармен выступил с объяснениями. «1.10 евро — это пиво. 2.10 в помощь Украине. 3.20 — помощь европейским странам, которые ввели санкции и не являются членами ЕС. 4.10 евро в помощь Великобритании, за успешное выполнение санкций против России. 5. Затем 10 евро отправляются в балканские страны в качестве помощи на покупку печного угля. 6. Наконец, 40 евро на газовую субсидию для ЕС и фонд помощи в поддержании санкций!»

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«Немец молча достал деньги и дал бармену 100 евро. Бармен взял их, положил в кассу и вернул ему 10 евро. Немец в недоумении: «Подождите, вы сказали 100 — я дал вам 100! Почему вы возвращаете мне 10 евро?» «Пива нет», — заметил Николай Басков.

Напомним, что Николай Басков одним из первых высказался о событиях на Украине. Он полностью поддержал руководителей своей страны.

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