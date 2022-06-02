Вокруг пальмы, бассейн — любовь! Прилучный поцеловал Брутян, смутившись от переизбытка чувств

Павел Прилучный, как считают поклонники, по уши влюбился в актрису из сериала «В клетке». Бывший муж Агаты Муцениеце то и дело балует фанатов сочными кадрами с отдыха, делясь всем, что происходит с ним на курорте. Отдыхать звезда «Мажора» укатил в компании 26-летней Зепюр Брутян.

В «сторис» Павел показал романтические кадры с очаровательной пассией, целомудренно поцеловав подругу в лоб. Актер даже засмущался от переизбытка чувств. Кстати, такое кокетство с «папиной дочкой» Мирославой Карпович «мажор» не демонстрировал. Зато сейчас любовно щеголяет по отелю с Брутян. Парочка вместе насладилась закатом среди пальм у бассейна. Многие поклонники уверены, что это — любовь! Прилучный так и сияет от счастья рядом с молодой пассией.

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