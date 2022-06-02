«Мы с Максом в кровати лежим»: Якунина рассказала о теплых отношениях с Авериным

По словам актрисы, они играют по сто спектаклей на сцене в год.

Актриса Анна Якунина в программе «Откройте, Давид!» рассказала о своих теплых и дружеских отношениях с актером Максимом Авериным.

«С Авериным мы за год сыграли сто спектаклей и очень много гастролировали. Я приезжала домой и уезжала. Приезжала – уезжала. А у нас на сцене одна кровать. В основном действие происходит в гостиничном номере. И мы с Максом в кровати лежим. Так два часа и проходят». Анна Якунина

Как отметила Якунина, ее Аверин порой высаживает у дома после гастролей. «А меня муж встречает. И муж Максу говорит: «Ты гораздо больше проводишь времени в постели с моей женой». А Макс отвечает: «Я сдаю вам девочку на продленку, потому что скоро забирать». Вот сейчас скажи, что Максу плохо, атас. Конечно я должна отбежать. Это не обсуждается», — заявила Анна Якунина.

Напомним, что Анна Якунина — народная артистка России. Она замужем за инженером по имени Алексей. У пары есть совместная дочь Мария. От первого брака у актрисы есть дочь Анастасия.

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