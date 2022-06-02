«Стремительно уезжали»: Шахназаров не согласился с Серебренниковым, пожалевшим уехавших звезд

Тема экстренной эмиграции некоторых российских звезд за рубеж до сих пор не дает покоя многим. Пока Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич, Вениамин Смехов и другие наслаждаются израильской жизнью, а Чулпан Хаматова покоряет рижский театр, на защиту уехавших встал театральный режиссер Кирилл Серебренников, который, к слову, сам уехал во Францию.

«Когда люди из твоей страны уезжают — это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Нельзя запрещать, где людям лучше, счастливее и свободнее. Надо сделать, чтобы люди не уезжали», — сказал Серебренников.

С его словами не согласился публицист Михаил Шахназаров.

«Немного не согласен с Кириллом. Надо сделать так, чтобы такие люди, как он, не уезжали, а стремительно *** (нецензурное слово)», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

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