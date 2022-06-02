Яна Поплавская напомнила, как Юлия Ауг в 2020 году утверждала об отсутствии у нее русской крови

Актриса говорила, что ее отец наполовину швед, наполовину эстонец, а мать — еврейка.

Актриса Яна Поплавская в «Телеграме» разместила интервью актрисы Юлии Ауг, которая она дала западным СМИ в 2020 году.

больше по теме Стало известно, где сейчас находится оскандалившаяся Юлия Ауг Ненавидящая Россию артистка уехала в Европу.

Тогда Юлия Ауг на вопрос, что она русская, так как родилась в Ленинграде, ответила: «Во мне нет ни капли русской крови. Я родилась в Ленинграде. Мой папа наполовину швед, наполовину эстонец. Моя мама — еврейка. А выросла я в Эстонии».

«Далее она говорит о том, что Россию и Эстонию «разделяет колоссальная травма народа, связанная с аннексией Эстонии Советским Союзом в 1940 году» и взаимоотношения двух стран — это отношения «жертвы и агрессора». Яна Поплавская

Ранее Юлия Ауг отмечала, что не хочет расставаться с российским гражданством. «Мне пришлось взять российский паспорт, потому что невозможно подать заявку ни на один проект, будучи иностранцем», — говорила она.

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