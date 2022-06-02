«Наконец-то добился»: как Джонни Депп отреагировал на победу в суде над Эмбер Херд

Накануне завершился самый громкий процесс последних месяцев. Джонни Депп одержал победу в суде над экс-женой Эмбер Херд. Она обвиняла голливудского актера в насильственных действиях и хотела получить от него 100 млн долларов. Однако теперь актриса выплатит бывшему супругу 15 млн долларов за клевету.

После завершения суда Джонни Депп заявил, что с самого начала хотел добиться правды.

«С самого начала целью этого судебного слушания было желание раскрыть правду, независимо от исхода. Я был обязан говорить правду — обязан своим детям, обязан всем тем, кто бесконечно верил в меня. Я наконец-то чувствую смирение, зная, что добился этого», — цитирует заявление Деппа variety.com.

Напомним, Джонни Депп закрутил роман с Эмбер Херд в 2011 году, когда был женат на актрисе Ванессе Паради. В 2015-м пара сыграла свадьбу, а спустя год со скандалом развелась.

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